Опрос: треть россиян предпочитают товары малого бизнеса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Товары и услуги малого бизнеса считают для себя предпочтительными по сравнению с продукцией крупного бизнеса 35% опрошенных россиян, свидетельствуют результаты исследования ретейлера Metro Cash and Carry.

"Каждый третий опрошенный в России предпочтет воспользоваться товарами и услугами малого бизнеса, а не корпораций, - говорится в исследовании. - 35% участников исследования считают, что они (малые предприниматели - ТАСС) способствуют сохранению нашего образа жизни, а также предлагают качество и уникальные товары. Это основные причины, почему потребители предпочитают обращаться к местным независимым предпринимателям, нежели к крупным корпорациям".

Согласно результатам опроса, 77% респондентов хотели бы, чтобы в их городе выросло количество малых предпринимателей. 57% опрошенных верят, что малый бизнес предлагает продукты более высокого качества. 29% говорят, что хотели бы поддерживать развитие локального предпринимательства.

В исследовании приняли участие 1000 россиян, среди которых есть как клиенты, так и владельцы малого бизнеса.