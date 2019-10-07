В Ингушетии разрабатывают меры сокращения урона сельхозпредприятиям от засухи

МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии разрабатывают план мер, которые позволят сократить урон сельскохозяйственным предприятиям от ожидаемой в 2020 году засухи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По информации регионального Минсельхоза, производители сельхозтоваров республики понесли серьезные потери из-за засухи в 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

"Уже сейчас необходимо разработать комплекс мер, направленных на недопущение гибели урожая озимых и яровых культур от возможной засухи в 2020 году. Суммарная площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 33 567 га. Необходимо в срочном порядке разработать ряд превентивных мероприятий, основанных на многолетних наблюдениях: это и использование засухоустойчивых сортов семян, реанимация мелиоративной системы, в том числе и восстановление вырубленных лесополос и другое", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщается, глава региона предложил ввести в практику агрострахование, которое на данный момент непопулярно в регионе.

"Урожай может погибнуть не только от недостатка влаги, но и быть смытым наводнением, побитым градом. Обращаю внимание и на то обстоятельство, что засуха означает еще и повышенную пожароопасность. Поэтому нужно заботиться о гарантированной компенсации возможного ущерба", - цитирует также пресс-служба главу региона.

В пресс-службе уточнили, что засушливая погода, установившаяся в осенне-зимний период 2018 года и летом 2019 года, привела к низким сельскохозяйственным показателям. В шести муниципальных образованиях, Малгобекском, Сунженском, Назрановском районах и городах Малгобек, Карабулак и Сунжа, вводился режим чрезвычайной ситуации.