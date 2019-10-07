Медведев проведет совещание о мерах по ускорению экономического роста

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России во вторник соберет совещание, на котором будет обсуждаться, что нужно предпринять для ускорения экономического роста.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

11 сентября Медведев заявил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны. Он признал, что нынешние темпы роста не соответствуют поставленным целям, что они зависят не только от внутренней ситуации, но и от положения дел в мире. Глава кабмина подчеркнул, что национальные цели необходимо выполнять, а темпы роста - повышать, для чего и проводятся изменения в экономике.

В тот же день Орешкин сообщил, что Минэкономразвития внесло в правительство план действий по ускорению роста экономики России.

Тема дополнительных мер для ускорения экономического роста обсуждалась также в конце сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Тогда глава государства указал, что экономический рост не является самоцелью, его ускорение должно приводить к повышению доходов граждан страны. По его словам, прирост инвестиций в основной капитал должен вырасти вдвое (с нынешних 2% до 5%) уже в будущем году, чтобы рост ВВП в 2021 году превысил 3% и стал выше среднемировых показателей.

В проекте федерального бюджета целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе. Базовый и целевой прогнозы по росту экономики в 2021 и 2022 годах почти совпадают (3,1% и 3,2% соответственно). Специалисты рассчитывают, что ускорению темпов экономического роста будут способствовать расширение инвестиционной активности частного сектора, меры по сохранению и развитию человеческого капитала и сокращению бедности и неравенства, предусмотренные в национальных проектах.