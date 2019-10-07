В Каире открывается организованная в партнерстве с Россией "Большая промышленная неделя"

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Международная выставка и форум "Большая промышленная неделя" начинает во вторник работу в новом Международном выставочном центре Каира. В масштабной экспозиции, на которую Россия приглашена в качестве страны-партнера, примут участие свыше 100 иностранных компаний.

"Большая промышленная неделя", которая продлится до 10 октября, станет первым аналогом Международной промышленной выставки ИННОПРОМ за рубежом. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, ожидается, что данный проект станет самым масштабным деловым мероприятием за всю историю российско-египетских отношений, которое "призвано стать точкой входа для российских и международных компаний на рынки стран Северной и Центральной Африки и Ближнего Востока".

РФ и Египет подписали меморандум о намерениях организовать ее в июле прошлого года. Особое внимание на выставке планируется уделить будущей работе Российской промышленной зоны (РПЗ) как одной из основных платформ промышленного и делового сотрудничества с арабской республикой. Среди участников выставки - потенциальные российские резиденты первой очереди РПЗ, в том числе компании, специализирующиеся на энергетическом и нефтегазовом машиностроении, автомобилестроении, станкостроении, медицинской технике и технологиях для сельского хозяйства.

Ключевыми мероприятиями деловой программы недели станут Африканский промышленный форум с участием министров промышленности государств континента, форум поставщиков атомной отрасли, организованный госкорпорацией "Росатом", а также 12-е заседание Совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Она пройдет в рамках выставки 9 октября с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и торговли АРЕ Амра Нассара.

Представлены все сегменты машиностроения

Как рассказал ТАСС в преддверии "Большой промышленной недели" первый вице-президент ее официального оператора ГК "Формика" и директор деловой программы Антон Атрашкин, "более 100 компаний из России, Европы и Азии примут участие в выставке и программе Африканского промышленного форума". "Помимо России, будут представители основных торговых партнеров Африканского континента - Германии, Франции, Японии и Индии, - отметил он. - Компании представляют практически все сегменты машиностроения: транспорт, сельскохозяйственная и энергетическая техника, нефтегазовое оборудование и ядерная энергетика".

По словам собеседника агентства, тот факт, что российскую делегацию на выставке возглавит министр Мантуров, "задает очень высокую планку и резко поднимает статус выставки".

"Вместе с ним приезжает целый десант российских топ-менеджеров госкорпораций и частных компаний, - указал он. - Уже сейчас мы видим колоссальный интерес со стороны египетской и африканской бизнес-элиты - они хотят встречаться и обсуждать потенциальные партнерства и проекты".

Египет - ворота в Африку

"Египет - признанные ворота в Африку, поэтому заинтересованные продавать свою технику по всему континенту компании строят здесь производственные мощности, уже созданы десятки промышленных зон и технопарков, а в настоящее время ведутся работы в рамках Российской промышленной зоны в АРЕ, - подчеркнул Атрашкин. - Мы изначально планировали этот проект [выставку] не как российско-египетский, а как международный панафриканский. Африка меняется на глазах, большинство экономик переживают активную фазу индустриализации, им нужна новая техника, новые, машины, суда, авиация и оборудование".

"Сам Египет - крупнейшая арабская страна - стремительно развивается, производители всего мира стремятся сюда, так что мы точно в тренде и даже немножко опережаем его, - уверен вице-президент ГК "Формика". - У египетских властей интерес особый: они стремятся к тому, чтобы компании не просто везли продавать свою технику, а начинали сборку и производство на территории страны - у египтян более 40 договоров о беспошлинной торговле со многими африканскими соседями. Так что вошел в Египет - пришел в Африку".