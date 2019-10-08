Дагестан планирует экспортировать в Кувейт рис, напитки и оборудование для нефтедобычи

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Дагестан рассчитывает наладить экспорт продукции предприятий республики в Кувейт. В эту страну планируется поставлять рис, безалкогольные напитки и оборудование для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщил ТАСС врио министра экономики республики Гаджи Султанов.

"Мы как перспективную страну (для экспорта - прим. ТАСС) видим Кувейт. Все материалы направлены в Минкавказ и кувейтской стороне. Туда планируется экспортировать рис, наши напитки безалкогольные. Кроме того, там достаточно сильно развиты нефтепереработка, производство, связанное с нефтедобычей, поэтому продукция наших предприятий может поставляться в эту страну - это и Кизлярский электромеханический завод, и завод им. Гаджиева, и Махачкалинский завод стекловолокна в будущем, это и "Дагизель" - они могут производить оборудование для нефтяной промышленности", - сказал Султанов.

По его словам, до конца года дагестанская делегация примет участие в бизнес-миссии регионов Северного Кавказа в Кувейт, кроме того, власти Дагестана уже выступили с предложением об организации бизнес-миссии Кувейта в республику.

"Мы рассчитываем на то, что либо в Кувейте, либо в Иране образуется такой центр, из которого в дальнейшем наша продукция будет уходить в другие страны. С их стороны есть заинтересованность, мы эти вопросы будем обсуждать уже в текущем году", - добавил собеседник ТАСС.

По данным Минэкономики Дагестана, в настоящее время продукция из республики экспортируется в страны постсоветского пространства, Европы и Юго-Восточной Азии. Основными странами - партнерами Дагестана являются Азербайджан, Китай, Чехия, Белоруссия, Иран, Украина, Грузия и Турция. В 2018 году внешнеторговый оборот Дагестана составил $172,6 млн, что по сравнению с 2017 годом меньше на 18%, при этом экспорт дагестанской продукции в прошлом году вырос на 15% и составил более $64 млн.