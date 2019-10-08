Строительство ветки "Турецкого потока" к Республике Сербской начнется в 2020 году

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будет получать газ по специальной ветке из "Турецкого потока", работы по строительству газопровода стартуют в следующем году. Об этом заявил вечером в понедельник министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петар Джокич.

"Республика Сербская готова к проекту, мы уже приняли все необходимые решения для этого проекта, в правительстве - в мае, а в муниципалитетах - в июле, когда определяли место прохождения автотрассы, которая соединит Белград и Республику Сербскую. Мы решили, что трасса газопровода пойдет непосредственно вдоль автотрассы", - заявил Джокич.

"Работы (по строительству соединительного участка от "Турецкого потока" до Республики Сербской - прим. ТАСС) стартуют уже в следующем году. Мы не можем начать строительство раньше, чем начнется строительство автотрассы, так как это единый проект. Имея в виду, что сегодня заложен камень в основании автотрассы, это значит, что это уже активный проект, работы физически начались", - указал министр.

Министр рассказал, что в Республике Сербской кроме Биелины, Зворника и части Восточного Сараева нет газоснабжения, причем в последних двух городах газификация осуществлялась еще в 70-е годы ХХ века.

По его словам, проект имеет для его страны большое значение. Министр отметил, что сразу после завершения сербского участка "Турецкого потока" начнется строительство ветки в Республику Сербскую. "Это проект, на который мы возлагаем большие надежды", - повторил он.

Договоренность с "Газпромом"

Ранее руководство Республики Сербской и компания "Газпром" договорились о газификации республики. На встрече на тот момент председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Республики Сербской Жельки Цвиянович с главой "Газпрома" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о проведении газа в этот государствообразующий субъект Боснии и Герцеговины. Предполагалось, что реализация проекта начнется осенью этого года и будет осуществляться путем строительства ветки газопровода "Турецкий поток" в Республику Сербскую.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос газификации столицы РС Баня-Луки и строительства газовой ТЭЦ в республике. Ранее Додик заявил, что Республика Сербская намерена построить у себя ветку газопровода "Турецкий поток" от Биелины до Баня-Луки.

Сербский участок

Ранее соседняя Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском участке. Реализацией проекта строительства в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad. Газ по сербскому участку "Турецкого потока" начнет поставляться до конца апреля 2020 года.

Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.