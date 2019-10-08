Счетная палата предложила провести комплексную оценку киноотрасли в России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверила целевое использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на господдержку производства, проката и показа отечественного кино и анимации в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года. По итогам проверки ведомство указало на недостатки системы господдержки, сообщила во вторник пресс-служба контрольного ведомства.

"Фактически достижение среднесрочных целей Стратегии [Стратегия культурной политики до 2030 года] в области кинематографии оценивается одним целевым показателем - "доля фильмов российского производства в общем объеме". В данной связи представляется целесообразным разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, позволяющий, в частности, дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли", - цитирует пресс-служба аудитора Михаила Меня, который дал рекомендации по составлению нового документа.

По его словам, которые приводятся в сообщении, Стратегия предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе за счет продвижения российских фильмов и сериалов. "При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% - до 8 млн человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", - добавил аудитор.

По информации Счетной палаты, всего с 2017 года объем субсидий на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей, из которых 17,9 млрд рублей (78,6%) пошли на производство национальных фильмов. Счетная палата обратилась к Министерству культуры РФ с предложением пересмотреть механизм отбора заявок на поддержку производства национальных фильмов, сделав его прозрачнее. "В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов", - цитирует Меня пресс-служба.

В целом Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка - это 200 млн зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%. По мнению контрольного ведомства, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в Стратегии цель - 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году, нужно перенять успешную практику других стран.

Позиция Минкультуры РФ

Заместитель министра культуры Павел Степанов согласился с выводами Счетной палаты. "Действительно, для нас важнейшим показателем являются зрители и сбор средств, но мы будем думать в рамках разработки стратегического документа и по другим показателям. Что касается экспертов - был явочный порядок уведомления, эксперты не голосовали, если были заинтересованы в проекте. Фонд кино и Министерство культуры четко за этим следят, но благодаря замечаниям, сделанным в ходе проверки, мы, конечно, изменим систему протоколирования, чтобы уже никаких вопросов не возникало", - приводит его слова пресс-служба.