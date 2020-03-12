Индивидуальные тарифы ОСАГО. Какие изменения ждут водителей в 2020 году?

Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Этот документ депутаты разработали в противовес тому, что ранее предлагал Минфин. Его вариант еще в октябре 2019 года сняли с рассмотрения. Все из-за опасений, что тот мог спровоцировать рост тарифов — по крайней мере, на 30%.
Правительственный законопроект должен был стать вторым из двух этапов отраслевой реформы, которую проводят Центробанк и Минфин. О первом — когда ЦБ расширил тарифный коридор и изменил схему расчета двух коэффициентов — можно почитать в другом нашем материале.
Теперь мы разбираемся, что все-таки может измениться для водителей.
Что предлагают депутаты?
Разрешить страховщикам самим определять базовую ставку тарифа с учетом того, были ли у водителя грубые нарушения правил дорожного движения — проезд на красный свет, большое превышение скорости, выезд на встречную полосу и "пьяное" вождение. При этом те случаи, которые попадут на камеры видеофиксации, учитываться не будут. Действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик.
Минфин, в свою очередь, предлагал кроме грубых нарушений брать во внимание в принципе поведение водителя на дороге: с какой скоростью тот ездит, как резко тормозит и набирает скорость, перестраивается и т.п.
При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.
Также в принятом документе остаются все действующие коэффициенты — Минфин, в свою очередь, предлагал отменить региональный и по мощности двигателя.
Но появились и новые нормы:
страховщики на своих сайтах будут размещать калькуляторы, которые помогут клиентам рассчитывать стоимость полиса;
и потерпевший автовладелец должен будет сообщить компании, где и когда планирует проводить независимую техническую экспертизу, если он будет делать это сам.
А как сейчас рассчитывается стоимость полиса ОСАГО?
Цена ОСАГО складывается из базового тарифа, который всегда должен быть в установленном ЦБ диапазоне, и разных коэффициентов. Учитывается:
- тип транспортного средства — мотоцикл, легковой или грузовой автомобиль;
- кто собственник — физическое или юридическое лицо;
- регион регистрации;
- количество аварий, в которых виноват покупатель полиса;
- указаны ли в полисе все, кто будет управлять машиной;
- возраст и стаж водителя;
- мощность двигателя;
- период использования машины в течение года;
- срок, на который покупается полис;
- нарушал ли автомобилист закон об ОСАГО.
Рассчитывается стоимость по формуле: базовый тариф выбранной компании умножается на коэффициенты. С 1 января 2019 года ЦБ расширил коридор базового тарифа на 20% вверх и вниз. Для физических лиц это:
- для мотоциклов — 694–1407 рублей;
- для легковых автомобилей — 2746–4942 рубля.
Тарифы для юридических лиц и других видов транспорта можно посмотреть в правилах регулятора. Кроме того, компании тоже должны публиковать информацию о базовых тарифах на своих сайтах.
Коэффициенты, в свою очередь, позволяют компаниям оценивать риск, станет ли клиент виновником ДТП. Чем этот риск ниже, тем дешевле страховой полис.
Как определяется размер коэффициентов?
Для расчета коэффициента территории (КТ) используется адрес регистрации водителя, указанный в его паспорте, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если вы переезжаете, то должны поменять и адрес регистрации машины.
Величина коэффициента связана со статистикой выплат в конкретном регионе. Чем больше на дороге машин, тем выше риск попасть в аварию. А значит, и КТ будет больше. Так, например, в Москве этот коэффициент равен 2, а в карельских селах — только 0,8.
Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает аккуратность водителя за рулем и рассчитывается на основе полисов за последние два года. Из них выбирается наибольшее значение. То есть если за два года у вас были договоры с КБМ 0,9 и 0,6, то присвоят КБМ 0,9. Если за год по вашей вине не случилось ни одной аварии, то в будущем году КБМ снизится от текущего значения и полис станет дешевле. Если ваши действия привели к трем и больше ДТП, то КБМ будет максимальным — 2,45. Новички, только сдавшие на права и купившие первый полис, получают коэффициент равный 1. То есть у них нет ни скидки за безаварийное вождение, ни надбавки за ДТП.
А если вы захотите вписать в полис несколько водителей, то использоваться при расчетах будет самый большой КБМ. Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там же в специальном калькуляторе можно рассчитать и примерную стоимость полиса.
Если в полисе указаны все, кто будет управлять машиной, то коэффициент ограничения (КО) равен 1. Можно не вписывать конкретных водителей, тогда автомобилем сможет пользоваться любой человек, у кого есть действующие права соответствующей категории. Но и КО в этом случае будет больше — 1,8, а полис выйдет дороже.
Чем старше водитель и чем дольше он водит, тем меньше для него коэффициент возраста и стажа (КВС). С 2019 года всех водителей разделили на 58 категорий и каждой присвоили свой КВС. Так, для водителей 16–21 года со стажем до двух лет коэффициент вырос до 1,87, а для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от трех лет он фактически в два раза меньше — 0,93.
Стаж считается с момента оформления прав. Так что, даже если вы не водите автомобиль, но права у вас есть, стаж все равно начисляется. Так же, как и КБМ, когда в полис вписывают нескольких водителей с разными КВС, во внимание принимается самый большой показатель.
Коэффициент мощности (КМ) применяется только для легковых автомобилей. Чем выше мощность двигателя, тем выше коэффициент.
Еще использовать машину можно не весь год, а только, например, для поездок летом на дачу. Это отражает коэффициент сезонности (КС). Чем короче период, тем меньше коэффициент и дешевле страховка. Например, за трехмесячное использование машины КС составит 0,5. А вот при оформлении полиса на 10–11 месяцев скидки уже не будет — КС равен 1, как за весь год. По этой же схеме рассчитывается и коэффициент в зависимости от срока страхования (КП).
Также еще стоит помнить о коэффициенте за использование прицепа (КПр). А если страховая компания выяснит, что клиент намеренно ее обманывал, чтобы уменьшить цену полиса или увеличить размер выплаты по ОСАГО, а может, еще как-то нарушал закон об ОСАГО, то к нему будут применять еще и дополнительный коэффициент (КН), равный 1,5.
А можно "на пальцах" посчитать?
Например, вы живете и зарегистрированы в Москве. КТ в столице равен 2, а базовый тариф страхования компания выбрала по максимуму — 4942 рубля.
Последние два года страховку вам рассчитывали с КБМ 0,8 и 0,95, и за год перед оформлением нового полиса вы не стали виновником ни одной аварии. Значит, новый КБМ снизится до 0,9.
В полис вы вписываете только одного водителя, то есть КО равен 1.
Предположим, вам 35 лет и водите вы 12 лет, тогда ваш КВС — 0,96.
У вас легковой автомобиль мощностью 130 л.с., и КМ в этом случае — 1,4.
Водить автомобиль вы собираетесь круглый год, так что КС — 1. Коэффициент прицепа для легковых автомобилей вам использовать не нужно (КПр — 1), и закон об ОСАГО вы не нарушали (КН — 1).
Расчеты
БТ х КТ х КБМ х КО х КВС х КМ х КС х КПр х КН = цена полиса
4942 х 2 х 0,9 х 1 х 0,96 х 1,4 х 1 х 1 х 1 = 11 955,7 рубля
При этом цена полиса не может больше чем в три раза превышать базовый тариф, умноженный на коэффициент территории, и в пять раз — для нарушителей закона об ОСАГО. Например, при максимальном базовом тарифе добропорядочным москвичам компании не могут продавать полис дороже 29 652 рублей (4942 х 2 х 3).
Зачем нужны изменения?
ОСАГО остается одним из самых распространенных страховых продуктов в России. По данным РСА, в 2018 году число заключенных договоров достигло 39,98 млн. При этом система подвергается широкой критике со стороны всех участников рынка.
Страховщики жалуются на большие убытки. А ЦБ с чиновниками неоднократно поднимали вопрос качества услуг и опасности мошенничества в сфере автострахования, которыми недовольны водители.
Целью реформы остается расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя. В перспективе с 2023–2025 годов возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщали ранее в Минфине. ЦБ уточнял, что нововведения, заработавшие в январе 2019 года, не позволяют пока полностью уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО, но создают возможность сделать систему более справедливой.
Что ждет автомобилистов и страховщиков?
Предполагается, что продолжающаяся либерализация рынка ОСАГО сделает его более конкурентным — компании будут бороться за клиентов, предлагая им выгодные и доступные тарифы.
"Первый этап реформы в 2019 году уже позволил снизить среднюю премию страховщиков в большинстве российских регионов — примерно на 5%", — рассказал глава РСА Игорь Юргенс.
По его словам, нововведения также усилили конкуренцию между рыночными игроками. "Мы убеждены, что дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведет к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев и к повышению комфорта их взаимодействия со страховыми компаниями", — отметил Юргенс.