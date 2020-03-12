Индивидуальные тарифы ОСАГО. Какие изменения ждут водителей в 2020 году?

Для расчета коэффициента территории (КТ) используется адрес регистрации водителя, указанный в его паспорте, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если вы переезжаете, то должны поменять и адрес регистрации машины.

Величина коэффициента связана со статистикой выплат в конкретном регионе. Чем больше на дороге машин, тем выше риск попасть в аварию. А значит, и КТ будет больше. Так, например, в Москве этот коэффициент равен 2, а в карельских селах — только 0,8.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает аккуратность водителя за рулем и рассчитывается на основе полисов за последние два года. Из них выбирается наибольшее значение. То есть если за два года у вас были договоры с КБМ 0,9 и 0,6, то присвоят КБМ 0,9. Если за год по вашей вине не случилось ни одной аварии, то в будущем году КБМ снизится от текущего значения и полис станет дешевле. Если ваши действия привели к трем и больше ДТП, то КБМ будет максимальным — 2,45. Новички, только сдавшие на права и купившие первый полис, получают коэффициент равный 1. То есть у них нет ни скидки за безаварийное вождение, ни надбавки за ДТП.

А если вы захотите вписать в полис несколько водителей, то использоваться при расчетах будет самый большой КБМ. Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там же в специальном калькуляторе можно рассчитать и примерную стоимость полиса.

Если в полисе указаны все, кто будет управлять машиной, то коэффициент ограничения (КО) равен 1. Можно не вписывать конкретных водителей, тогда автомобилем сможет пользоваться любой человек, у кого есть действующие права соответствующей категории. Но и КО в этом случае будет больше — 1,8, а полис выйдет дороже.

Чем старше водитель и чем дольше он водит, тем меньше для него коэффициент возраста и стажа (КВС). С 2019 года всех водителей разделили на 58 категорий и каждой присвоили свой КВС. Так, для водителей 16–21 года со стажем до двух лет коэффициент вырос до 1,87, а для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от трех лет он фактически в два раза меньше — 0,93.

Стаж считается с момента оформления прав. Так что, даже если вы не водите автомобиль, но права у вас есть, стаж все равно начисляется. Так же, как и КБМ, когда в полис вписывают нескольких водителей с разными КВС, во внимание принимается самый большой показатель.

Коэффициент мощности (КМ) применяется только для легковых автомобилей. Чем выше мощность двигателя, тем выше коэффициент.

Еще использовать машину можно не весь год, а только, например, для поездок летом на дачу. Это отражает коэффициент сезонности (КС). Чем короче период, тем меньше коэффициент и дешевле страховка. Например, за трехмесячное использование машины КС составит 0,5. А вот при оформлении полиса на 10–11 месяцев скидки уже не будет — КС равен 1, как за весь год. По этой же схеме рассчитывается и коэффициент в зависимости от срока страхования (КП).

Также еще стоит помнить о коэффициенте за использование прицепа (КПр). А если страховая компания выяснит, что клиент намеренно ее обманывал, чтобы уменьшить цену полиса или увеличить размер выплаты по ОСАГО, а может, еще как-то нарушал закон об ОСАГО, то к нему будут применять еще и дополнительный коэффициент (КН), равный 1,5.