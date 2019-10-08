Новак: решение по OPAL принято для давления на Россию на консультациях с Украиной по газу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что решение суда ЕС по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL было принято для давления на Россию на консультациях с Украиной и ЕС по газу. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в интервью телеканалу " Россия-24 ".

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"На мой взгляд, это действительно больше такое решение политическое, в угоду тому, чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, при которой мы бы видели, скажем так, решение суда, которое бы позволило дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа", - сказал он.

Новак добавил, что РФ ждет от Еврокомиссии "действий, которые она предпримет по защите своих решений". "По мере развития юридических процессов в части газопровода OPAL все вернется на место, и этот газопровод будет использоваться в полном объеме", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности использования компанией "Газпром" газопровода в полном объеме.