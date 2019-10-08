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Российская энергетическая неделя-2019

Песков: Россия считает нежелательной и неверной политизацию экономических процессов в мире

При этом представитель Кремля подчеркнул, что торгово-экономические и инвестиционные отношения между странами являются "лучшим демпфером от колебаний международной политической конъюнктуры"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия выступает против политизации экономических процессов в мире и считает торговые связи между странами лучшей страховкой от колебаний политической конъюнктуры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Он отметил, что, несмотря на превалирующую роль экономики в современном мире, часто "происходит политизация экономических процессов". "[Это], с нашей точки зрения, является нежелательным и неверным", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что торгово-экономические и инвестиционные отношения между странами все-таки являются "лучшей страховкой, лучшим демпфером от колебаний международной политической конъюнктуры". "Если они [экономические связи] крепкие, то это позволяет государствам больше доверять друг другу и быстрее, более эффективно решать проблемы, которые возникают постоянно", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРЭН-2019
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