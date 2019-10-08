Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший гендиректор "Магнита" Ольга Наумова назначена генеральным директором Lorus SCM

В ее задачи войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Магнита" и "Пятерочки" Ольга Наумова стала генеральным директором компании Lorus SCM, а также будет управлять инвестициями основного акционера компании и мажоритарного акционера "Соллерс" Вадима Швецова. Об этом сообщает пресс-служба "Соллерса".

"В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ", - говорится в сообщении.

При этом с назначением на пост генерального директора Lorus SCM Наумова получит долю в капитале компании, сообщили в пресс-службе со ссылкой на Швецова. Также Наумова будет управлять активами Швецова в других логистических бизнесах, включая компании "Пасифик Лоджистик" и "Новая логистическая компания".

"С целью реализации синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ компании Lorus SCM и группы "Соллерс" Наумова также займет пост заместителя генерального директора ПАО "Соллерс". В этом статусе она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов "умной мобильности", а также в запуске новых проектов "Соллерс" в этом направлении", - добавили в пресс-службе.

В конце июня Наумова покинула пост генерального директора "Магнита", который занимала около года. До этого назначения она была гендиректором "Пятерочки". В июне 2018 года Наумова стала генеральным директором "Магнита", сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

Выручка Lorus SCM в 2018 году оценивалась в 7 млрд рублей, около 35% из них сформировали клиенты из крупного ретейла, 35-40% - перевозки для ведущих предприятий автомобилестроительной отрасли, остальное - интернет-торговля и другие услуги. По итогам года оператор планирует увеличить выручку и довести долю ретейла до половины в своем обороте.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла на 10,4%, до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, на которые введут пошлины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС