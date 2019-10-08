Бывший гендиректор "Магнита" Ольга Наумова назначена генеральным директором Lorus SCM

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Магнита" и "Пятерочки" Ольга Наумова стала генеральным директором компании Lorus SCM, а также будет управлять инвестициями основного акционера компании и мажоритарного акционера "Соллерс" Вадима Швецова. Об этом сообщает пресс-служба "Соллерса".

"В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ", - говорится в сообщении.

При этом с назначением на пост генерального директора Lorus SCM Наумова получит долю в капитале компании, сообщили в пресс-службе со ссылкой на Швецова. Также Наумова будет управлять активами Швецова в других логистических бизнесах, включая компании "Пасифик Лоджистик" и "Новая логистическая компания".

"С целью реализации синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ компании Lorus SCM и группы "Соллерс" Наумова также займет пост заместителя генерального директора ПАО "Соллерс". В этом статусе она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов "умной мобильности", а также в запуске новых проектов "Соллерс" в этом направлении", - добавили в пресс-службе.

В конце июня Наумова покинула пост генерального директора "Магнита", который занимала около года. До этого назначения она была гендиректором "Пятерочки". В июне 2018 года Наумова стала генеральным директором "Магнита", сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

Выручка Lorus SCM в 2018 году оценивалась в 7 млрд рублей, около 35% из них сформировали клиенты из крупного ретейла, 35-40% - перевозки для ведущих предприятий автомобилестроительной отрасли, остальное - интернет-торговля и другие услуги. По итогам года оператор планирует увеличить выручку и довести долю ретейла до половины в своем обороте.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла на 10,4%, до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.