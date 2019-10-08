Эксперт: производство крафтового пива не исчезнет после введения нового техрегламента

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Производство крафтового пива не исчезнет после вступления в силу с 1 января 2020 года техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Об этом сообщил ТАСС член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ("Опора России") Алексей Небольсин.

"Ничего экстраординарного не происходило, не происходит и не будет происходить после 1 января, когда ГОСТы заменят техническим регламентом. В техрегламенте также есть определение пива, есть определение пшеничного пива, есть определение пивного напитка. Также они будут производиться крупными производителями и мелкими производителями согласно техническому регламенту, также по имеющемуся образу и подобию пиво, произведенное малыми пивоварнями, будет называться крафтовым пивом", - сказал он.

Небольсин пояснил, что "крафтовое пиво" не является официальным термином. "Его нигде нет: ни в стандартах, ни в нормативных документах. Это скорее народное название пива, которое сварено на малых пивоварнях по авторским рецептам", - сказал он. При этом Небольсин подчеркнул, что любое крафтовое пиво должно соответствовать ГОСТу на пиво, либо ГОСТу на пивной напиток.

По его словам, технический регламент подразумевает некоторые изменения, которые можно будет вносить в состав пенного напитка. "Например, можно будет использовать меньше солода, но это никакого отношения к крафтовому пиву не имеет. Как было производство, так и останется", - пояснил он.

В Союзе российских пивоваров, в свою очередь, добавили, что техрегламент, вступающий в силу с 1 января, допускает соотношение солода и несоложеных материалов в пропорции 50 на 50. Помимо этого, допустимо наличие сахаросодержащих материалов в количестве не более 5%. Сейчас пивом считается напиток с рецептурой 80 на 20.

"Крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", - подчеркнул представитель союза.

Russia Today ранее сообщило, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили изданию в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 г. вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Росстандарт пока не предоставил ТАСС комментарий по данному вопросу.