Минфин не поддержал предложение амнистировать потребкредиты в России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минфин не поддерживает идею амнистии потребительских кредитов в России, сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая во время заседания фракции КПРФ в Госдуме на предложение депутата провести амнистию потребительских кредитов.

"Кто-то за это должен заплатить. Я так понимаю, вы предлагаете, чтобы банки заплатили. Действительно, банки сегодня имеют неплохие финансовые результаты - 1 трлн рублей прибыли, но говорить о том, что мы каким-то образом законодательно примем решение и, по сути дела, лишим банки части своих доходов. Наверно, это не совсем рыночное, не совсем справедливое решение, поэтому поддержать сейчас это предложение я не могу, иначе банки, которые должны провести такую амнистию, они не смогут расплатиться с другими вкладчиками, которые держат деньги в этих банках", - сказал Силуанов.

По его словам, такие меры могут подорвать доверие к банковскому сектору. "Никто деньги не принесет туда, очень спорное предложение", - добавил чиновник.

Первый вице-премьер напомнил, что ЦБ РФ начал ограничивать объемы потребительского кредитования и устанавливать ограничения для банков при выдаче кредитов, исходя из соотношения расходов по обслуживанию и погашению кредита к доходам.

Ранее Силуанов на совещании по реализации нацпроектов в Перми заявил о том, что крупным банкам следует вкладываться в кредитование малого и среднего бизнеса вместо того, чтобы наращивать долю в потребительском кредитовании.

В конце августа министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что экономика России может войти в рецессию в 2021 г. в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребительского кредитования.

Ранее ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ ввел показатель долговой нагрузки заемщика, а с 1 октября ввел для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.