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РФПИ открыл первое зарубежное представительство в Саудовской Аравии

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд стал первым российским инвестиционным институтом, открывшим представительство в королевстве
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций открыл свое первое зарубежное представительство - в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"Представительство будет осуществлять свою деятельность, в том числе, на основе ранее достигнутых договоренностей и платформ с партнерами из Саудовской Аравии. В частности, речь идет о Российско-саудовском инвестиционном фонде, созданном РФПИ и суверенным фондом КСА Public Investment Fund (PIF) для совместных инвестиций в привлекательные проекты. Активное сотрудничество РФПИ и PIF осуществляют также в рамках Платформы для инвестиций в энергетическом секторе (создана совместно с государственной нефтедобывающей компанией Saudi Aramco) и Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе в размере 1 млрд долларов", - отмечается в сообщении фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд стал первым российским инвестиционным институтом, открывшим представительство в Саудовской Аравии.

"Это выводит наше партнерство на новый уровень и является свидетельством высокого взаимного доверия. Благодаря работе представительства мы рассчитываем развивать как уже существующие проекты, так и находить новые привлекательные отрасли для совместных инвестиций, а также поддерживать выход наших компаний на рынки России и Саудовской Аравии. При этом мы осуществляем сотрудничество не только экономического характера - Фонд активно участвует в информационном и культурном обмене России и Саудовской Аравии. Открытие представительства РФПИ позволит осуществить прорыв по всему комплексу направлений двустороннего взаимодействия", - считает Дмитриев.

На сегодняшний день, по данным РФПИ, стороны профинансировали и одобрили более чем 25 совместных проектов с совокупным объемом инвестиций свыше $2,5 млрд в различных секторах экономики, включая высокие технологии (в том числе, в области искусственного интеллекта), медицину, инфраструктуру, транспорт, промышленное производство. На рассмотрении РФПИ и Saudi Aramco также находится ряд активных проектов в секторе нефтесервиса с общим объемом инвестиций свыше $1 млрд долларов, а также в нефте- и газохимии на более чем на $2 млрд.

Как сообщалось ранее сейчас ведется активная подготовка официального визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. В середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Владимира Путина запланирован на октябрь.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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