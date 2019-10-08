"Аэрофлот" второй год подряд признали лучшим перевозчиком премиум-класса Восточной Европы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" второй год подряд признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы среди перевозчиков премиум-класса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании, сославшись на результаты британской премии Business Traveller Awards 2019.

"Престижную награду в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" компании вручил организатор премии - британский журнал Business Traveller, ежегодно присуждающий ее по итогам читательского голосования с 1988 года", - сказал собеседник агентства, добавив, что в прошлом году "Аэрофлот" уже получал премию в этой номинации. Он напомнил, что программа номинаций охватывает десятки категорий, отмечая наиболее достойных представителей глобального туристического сектора. "За время своего существования награда стала одной из самых желанных в индустрии путешествий и в числе постоянных ее лидеров такие известные своим сервисом компании, как Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, American Airlines, Lufthansa и другие", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев отметил, что вручение премии подтвердило лидерские позиции компании в премиальном сегменте международных авиационных перевозок. "Наши ключевые конкурентные преимущества - пунктуальность, оптимальное соотношение цена-качество и широкие транзитные возможности - залог успешной реализации нашей Стратегии 2023, нацеленной на дальнейшую экспансию "Аэрофлота" на мировом рынке", - сказал он.

Ранее статус лучшей авиакомпании в Восточной Европе восьмой раз подряд присвоили "Аэрофлоту" организаторы главной мировой отраслевой премии Skytrax World Airline Awards 2019. Кроме того, российскому перевозчику присвоили рейтинг "пять звезд" за пунктуальность полетов от британского агентства OAG.