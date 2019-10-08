Эксперты: расходы российской семьи снизились в среднем до 4,2 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи на прошлой неделе составили в среднем 4 235 рублей, что на 4,2% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 30 сентября по 6 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 187 рублей меньше, чем неделей ранее <…> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 2,3%", - говорится в сообщении.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.