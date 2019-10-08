Медведев призвал закончить дискуссию по законопроекту о защите капитальных вложений

"Законопроект важный. Скажем прямо, его обсуждение затянулось", - констатировал председатель правительства на совещании со своими заместителями. По его словам, "споров [вокруг проекта закона] много, наверное это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее". "Конечно, нужно учесть и специфику отдельных отраслей, и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов", - отметил Медведев.

Он уверен: "Дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение". "Исхожу из того, что в четверг законопроект должен быть внесен на заседание правительства", - указал глава кабмина.

Премьер-министр напомнил, что говорил о законопроекте, который направлен на защиту и поощрение капитальных вложений, на развитие инвестиционной деятельности, выступая на финансовом форуме 12 сентября. "Вообще этот законопроект разрабатывается давно", - признал Медведев. Он отметил, что "такой законопроект необходим и будет востребован предпринимателями, поскольку он создает предсказуемые регуляторные условия и должен определить правила игры для инвесторов". "Это должен быть, если хотите, инвестиционный кодекс без названия "кодекс", конечно, для того, чтобы соединить в себе все возможности, которые существуют", - подчеркнул председатель правительства.

Он также обратил внимание на то, что документ должен "укрепить доверие между бизнесом и государством, что необходимо для улучшения инвестиционного климата и развития экономики". "Законопроект предполагает, что будут определенные условия, которые обеспечивают защиту интересов и инвестора, и государства при реализации новых крупных инвестиционных проектов, то есть, это должна быть правовая платформа для инвесторов, которые будут по максимуму защищены от изменений политики государства, если эти государственные решения ухудшают условия работы", - сказал глава кабинета министров. По его мнению, "главное, чтобы такие корректировки в регулировании, в ответственности были должны образом адаптированы к запросам предпринимателей при понимании того, что естественно, все равно государство за собой сохраняет все механизмы регулирования и проводит законотворческую деятельность". "Нужно было найти баланс [для соблюдения этих условий]", - объяснил Медведев задержку с подготовкой законопроекта.