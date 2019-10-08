Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газу

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия на этой неделе проведут очередной раунд переговоров по поставкам природного газа в республику в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Планируются встречи, в том числе и на этой неделе", - отметил глава Минэнерго, отмечая на вопрос ТАСС.

Каранкевич сообщил, что Белоруссия и Россия определятся с ценой на природный газ для республики на 2020 год после подготовки интеграционных дорожных карт. "Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт", - сказал белорусский министр.

Белоруссия при этом считает возможным снижение объемов импорта природного газа из России в связи с запуском Белорусской АЭС. "Он (объем закупок - прим. ТАСС) может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году - в районе 20 млрд куб. м", - отметил глава белорусского Минэнерго.