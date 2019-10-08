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Сингапурская EMA объявила о разработке первой виртуальной электростанции в стране

VPP позволит эффективно координировать и оптимизировать выходную мощность распределенных энергетических ресурсов, включая солнечную энергию, с помощью аналитических алгоритмов

ТАСС, 8 октября. Национальный энергорегулятор Сингапура Energy Market Authority (EMA) и компания Sembcorp объявили о начале работы над созданием первой виртуальной электростанции в стране, сообщило издание Singapore Business Review.

Разработкой виртуальной электростанции (VPP) займутся ученые Наньянского технологического университета. Согласно плану проекта, VPP позволит эффективно координировать и оптимизировать выходную мощность распределенных энергетических ресурсов, включая солнечную энергию, с помощью аналитических алгоритмов.

Модели прогнозирования спроса будут учитывать специфику энергетической системы Сингапура и конъюнктуру рынка. В частности, система позволит автоматически компенсировать колебания нагрузки в сети, вызванные перебоями в генерировании солнечной энергии в различных географических локациях. Операторы электростанции будут мониторить сеть, обеспечивая баланс между спросом и предложением. 
 

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