Сингапурская EMA объявила о разработке первой виртуальной электростанции в стране

ТАСС, 8 октября. Национальный энергорегулятор Сингапура Energy Market Authority (EMA) и компания Sembcorp объявили о начале работы над созданием первой виртуальной электростанции в стране, сообщило издание Singapore Business Review.

Разработкой виртуальной электростанции (VPP) займутся ученые Наньянского технологического университета. Согласно плану проекта, VPP позволит эффективно координировать и оптимизировать выходную мощность распределенных энергетических ресурсов, включая солнечную энергию, с помощью аналитических алгоритмов.

Модели прогнозирования спроса будут учитывать специфику энергетической системы Сингапура и конъюнктуру рынка. В частности, система позволит автоматически компенсировать колебания нагрузки в сети, вызванные перебоями в генерировании солнечной энергии в различных географических локациях. Операторы электростанции будут мониторить сеть, обеспечивая баланс между спросом и предложением.

