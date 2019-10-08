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Госдума приняла в I чтении законопроект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Авторы инициативы уверены, что поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины с 60 лет. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас закон предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно). Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом, для лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин - в 65 лет, говорится в пояснительной записке.

"Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается", - считают авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией. "Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев и наемных работников", - отмечается в пояснительной записке.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и так далее) вне зависимости от наступления дополнительных оснований. При этом законопроектом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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