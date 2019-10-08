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Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

В ассоциации сообщили, что это может привести к сокращению 200-300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили. Это может привести к сокращению 200-300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников. Соответствующее письмо ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила на имя президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ассоциации.

"В настоящее время в правительстве РФ обсуждается предложение существенного увеличения ставок утилизационного сбора, в том числе, согласно заявленным причинам, девальвации национальной валюты. Настоящим письмом хотим проинформировать, что многочисленное дилерское сообщество выступает против такой инициативы", - говорится в документе.

В РОАД считают, что при существенном увеличении ставок утильсбора продажи некоторых иностранных брендов перестанут быть рентабельными, что приведет к закрытию не менее 200-300 дилеров, которое повлечет увольнение не менее 20 тыс. сотрудников и сокращение налоговых и иных платежей.

Кроме того, в ассоциации отметили, что в случае повышения ставок утильсбора приобретение автомобиля для многих слоев населения станет недоступным. "Увеличение ставок утилизационного сбора приведет к увеличению стоимости товаров, что крайне негативно отразится‚ не только на автомобильном рынке, который, и так, уже несколько месяцев находится на грани существенного падения, но и на экономике в целом, так как смежные отрасли с автомобильной также пострадают", - указали в РОАД.

В свою очередь, существенное повышение ставок утилизационного сбора может привести к выводу с российского рынка инновационных и современных транспортных средств, добавили в ассоциации.

РОАД предлагает содействовать разработке и внедрению мер улучшения инвестиционного климата в автомобильной отрасли, исключении излишних требований и ограничений, мешающих стимулированию потребительского спроса и создающих искусственные барьеры для восстановления рынка до докризисного уровня.

Об утильсборе

Минпромторг РФ ранее подготовил и направил в правительство предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Как пояснял глава министерства Денис Мантуров, предлагаемое увеличение ставок утильсбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

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