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Эксперты пояснили, что может значить для производства крафтового пива новый регламент ЕАЭС

В частности, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что такие напитки можно будет относить к категориям "пиво специальное" и "пивные напитки"
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Крафтовое пиво по-новому техническому регламенту стран ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции может быть отнесено к категории специального пива или пивных напитков. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные участники рынка.

"Крафтовое пиво и сейчас встраивается в существующие термины и определения, и принятие техрегламента ЕАЭС этого положения не изменит: если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", он сможет быть отнесен к другой категории - "пиво специальное", "пивные напитки" и другие", - считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Он отметил, что сейчас техрегламент, в котором четко определены термины и определения, а также требования по безопасности продукции, уже существует. "Термина "крафтового пива" в нем, действительно, нет, однако соотношение солода, насоложенных и сахаросодержащих продуктов в нем содержится", - пояснил Дурдыев.

По его словам, в ближайшее время будет проведена работа по внесению изменений в действующий федеральный закон для приведения его в соответствии новым требованиям техрегламента ЕАЭС. Также планируется разработать и принять изменения в ГОСТы для отражения требований и современных методов контроля.

Как пояснили в пресс-службе пивоварений компании "Балтика", пересмотр и появление национальных ГОСТов в связи со вступлением в 2021 году техрегламента ЕАЭС является обычной практикой при появлении подобных транснациональных документов. При этом, как подчеркнули в компании, введение нового регламента не означает, что пивовары не смогут производить крафтовое пиво. "Новый документ разрешает производство пива, пива специального и пивных напитков. В зависимости от рецептуры крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", - уверены в "Балтике".

Как добавили в компании, при принятии нового техрегламента ЕАЭС российские производители, как и прежде, должны будут производить продукцию в соответствии с региональными техническими условиями или ГОСТом, а также при условии соответствия пива требованиям нового технического регламента.

Russia Today сообщила ранее, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили изданию в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Росстандарт пока не предоставил ТАСС комментарий по этому вопросу.

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