ГОРКИ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 8 трлн рублей. Председатель правительства уверен, что эти деньги нужно использовать максимально эффективно.

"В следующем году у нас появится дополнительный ресурс для инвестиций - это средства Фонда национального благосостояния. На 1 октября текущего года объем фонда составил почти 8 трлн рублей", - сказал глава кабинета министров на совещании о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. Он подчеркнул, что "эти деньги нужно будет использовать с максимальной отдачей и подготовить решения, чтобы эти деньги внесли свой вклад в развитие экономики".

Медведев поручил учесть данное обстоятельство при подготовке плана дополнительных мер по ускорению экономического роста.

Говоря о том, каким должен быть данный документ, премьер-министр отметил, что "в отдельные блоки нужно выделить предложения по рынку труда, по повышению эффективности государственного сектора, также нужно подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта, который не связан с энергетикой". "Конечно, необходимо проработать стимулы для ускорения технологического развития", - указал глава кабмина.

Он заметил, что для решения этой задачи "есть всякого рода правовые идеи формирования льготных режимов налогообложения, формирования так называемого механизма регуляторных песочниц". Он напомнил, что по этим направлениям работа ведется уже не один год и определенных результатов удалось достичь. "Но пока этого недостаточно", - уверен Медведев.

"Мы говорим о темпах роста, о процентах, о всякого рода показателях. Для большинства людей это, конечно, некая абстракция, упражнения в каких-то не очень понятных экономических конструкциях. Поэтому у этих цифр должно быть не только чисто экономическое измерение, и вообще нет задачи просто во что бы то ни стало натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к чему не ведут", - подчеркнул премьер-министр. Он уверен: "Развитие экономики, причем, развитие неплохими темпами в конечном счете создает лучшие условия для жизни людей. Об этом необходимо помнить".