МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая подпишут договор о сотрудничестве 20 октября. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве, - отметил он. - Документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября. В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной. Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации".

По закону "Об информации" операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за невыполнение компанией требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Проверкой установлено, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиск. Компания оплатила штраф.