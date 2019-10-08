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В Сочи в экспериментальном режиме запустят первый электробус в 2020 году

Как сообщили в пресс-службе администрации города, это позволит оценить экономическую и экологическую составляющие данного вида транспорта, а также возможность его дальнейшей эксплуатации

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Электробус, который станет экономичной и экологичной альтернативой автобусу, в экспериментальном режиме запустят в Сочи в следующем году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Экспериментальный электробус будет представлен в Сочи в следующем году, и это даст возможность оценить экономическую и экологическую составляющую данного вида транспорта, а также возможность его эксплуатации в условиях сложного рельефа курорта", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, данный вопрос обсуждался на встрече мэра города Алексея Копайгородского с делегацией из Республики Беларусь, на которой руководитель отделения посольства республики в Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону Владимир Неронский отметил, что Белоруссия готова предложить свою программу по модернизации парка городского пассажирского транспорта.

"На сегодняшний день мы можем предложить программу модернизации парка городского пассажирского транспорта с использованием такого экологичного транспорта, как электробусы", - привели в пресс-службе слова Неронского.

В Минске уже в течение двух лет успешно функционируют 90 электробусов, которые в зависимости от комплектации могут работать без подзарядки от 20 до 200 км, рассказали в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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