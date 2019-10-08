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Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Со стороны России соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основной целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов РФ и Турции.

Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, говорится в сообщении.

Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.

 

Теги
Силуанов, Антон ГермановичТурцияРоссия
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