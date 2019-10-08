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Минфин рассчитывает уравниванием ставки НДФЛ привлечь нерезидентов в Россию

Такие меры на бюджете "практически не скажутся", отметил первый вице-премьер Антон Силуанов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает привлечь в Россию нерезидентов благодаря уравниванию ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с резидентами РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.

"Что касается 13%-ной ставки для резидентов и нерезидентов. У нас сегодня нерезиденты платят 30%. И, конечно, становиться нерезидентом, платить здесь налоги особого желания не возникает", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутата о целях уравнивания ставок. "С точки зрения того, чтобы здесь регистрироваться, здесь платить налоги, думаем, что это окажет воздействие", - добавил он.

В рамках документов к проекту бюджета Минфин России предложил сократить срок пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Также отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%. 1 октября Силуанов сообщил, что ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. Тогда он отметил, что снижение ставки НДФЛ и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете "практически не скажется".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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