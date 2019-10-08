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Глава ФАДН: количество трудоспособного населения в РФ будет ежегодно снижаться на 800 тыс.

Игорь Баринов считает, что в таких условиях внешняя трудовая миграция будет ресурсом для устойчивого функционирования отечественной экономики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Численность трудоспособного населения в Российской Федерации будет в ближайшие пять-шесть лет ежегодно уменьшаться на 800 тыс., а число приезжающих им на замену мигрантов составит до 300 тыс. В этой связи органам власти необходимо особое внимание уделить мерам по адаптации иностранных граждан среди местного населения, освоения ими русского языка и культуры сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"В ближайшие пять-шесть лет ежегодно численность трудового населения в РФ будет уменьшаться на 800 тыс. человек. И внешняя трудовая миграция будет являться ресурсом для устойчивого функционирования отечественной экономики. В соответствии с концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года предполагается обеспечить миграционный прирост порядка 300 тыс. человек ежегодно и более. В этой связи органам власти необходимо особое внимание уделить мерам по адаптации иностранных граждан среди местного населения, освоения ими русского языка, русской культуры, правовых знаний. Большую помощь в этой работе должны оказать общественные институты и представители традиционных конфессий", - сказал он во вторник в ходе пленарной сессии Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске.

По его словам, положительный опыт с трудовыми мигрантами имеется в Югре. "В Югре имеется положительный опыт в привлечении религиозных организаций к работе с мигрантами. Так, мусульманская организация города Белоярский активно участвует в социальной адаптации иностранцев, прибывающих в город, привлекает их к участию в культурных и социально значимых мероприятиях. Большой вклад также вносит духовное управление мусульман региона <…> К сожалению, не во всех регионах делах обстоят так, как здесь", - сказал Баринов.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, в РФ 10 млн иностранных трудовых мигрантов, это примерно 7% населения страны. При этом 85% приезжающих - жители стран СНГ. Остается актуальной проблема въезда в страну большого количества иностранных граждан - это около 4 млн трудовых мигрантов. По этому показателю Россия занимает третье место в мире. ХМАО, как и большинство субъектов УрФО, в силу своего экономического потенциала входит в число регионов, особо привлекательных для трудовых мигрантов.

О форуме

Всероссийский форум национального единства проходит в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. По информации властей Югры, в форуме принимают участие более 600 человек из большинства регионов России и стран ближнего зарубежья - представители власти, некоммерческих организаций, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной политики.

Теги
РоссияБаринов, Игорь Вячеславович
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