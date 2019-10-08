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Цифровая трансформация 2030

"Россети" на МФЭС обсудят привлечение инвестиций в регионы в рамках цифровизации

Также на форуме обсудят обеспечение устойчивого и надежного функционирования электросетевого комплекса в период цифровых изменений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Россети" проведет в Москве с 3 по 6 декабря 2019 года Международный форум "Электрические сети" (МФЭС) для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы в рамках цифровой трансформации, следует из сообщения компании.

Основная тематика мероприятий - "Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов". К обсуждению будут предложены вопросы цифровых изменений в регионах и привлечения инвестиций на инновационные преобразования в отрасли. Важной темой обсуждения станет также задача обеспечения устойчивого и надежного функционирования электросетевого комплекса в период цифровых изменений.

"Одна из ключевых дискуссий будет посвящена экономическим стимулам внедрения цифровых технологий в сетях. В рамках отдельных сессий будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры как неотъемлемой составляющей электросетевого комплекса будущего, применение технологий искусственного интеллекта в энергетике, развитие правового регулирования, импортозамещение и многое другое", - говорится в сообщении.

Большое внимание будет также уделено российским стартапам и венчурным компаниям, работающим в области электроэнергетики. На МФЭС-2019 они представят свои экспозиции в формате отдельной кейс-зоны и смогут презентовать свои инновационные проекты напрямую экспертам в области инвестиций.

В мероприятиях примут участие лидеры энергетической отрасли, представители органов власти, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний, средств массовой информации, производители оборудования и технологий, а также бизнесмены, эксперты, ученые, общественные деятели. Модераторами выступят известные журналисты, эксперты, представители научного сообщества и общественные деятели.

В состав организационного комитета форума входят: министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и другие. Организатор форума - компания "Россети".

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
Цифровая трансформация 2030
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