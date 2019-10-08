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Заявок на строительство обхода Тольятти на маршруте Европа - Западный Китай не поступило

Конкурс проводился с 23 августа по 7 октября 2019 года

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Застройщики не подали заявок на строительство обхода города Тольятти в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной на официальном сайте главного управления торгов Самарской области.

"В установленный срок заявки о готовности к участию в конкурсе от иных лиц не поступили", - говорится в документации.

Конкурс проводился с 23 августа по 7 октября текущего года включительно. Проект предполагает строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км, которые станут частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 120,8 млрд рублей.

Как ранее отмечали в региональном правительстве, в случае, если заявок не поступит, концессионное соглашение будет заключено с подателем частной концессионной инициативы - хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти".

Теги
РоссияСамарская область
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