В ФНС заявили, что существенная часть доходов россиян находится в "серой" зоне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила серьезное превышение расходов над доходами россиян и обнаружила, что существенная часть доходов находится в "серой" зоне. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

"Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 млрд рублей в 2017 году, а в Саратовской области - 31,5%, или 141 млрд рублей", - приводит пресс-служба ведомства слова замглавы ФНС Светланы Бондарчук, выступившей на совещании в Саратове, посвященном реализации федеральной программы легализации теневой заработной платы.

В ФНС отметили, что темпы поступления в бюджет страховых взносов и НДФЛ, или "зарплатных платежей", серьезно отстают от темпов поступления остальных налогов. Кроме того, анализ уровня официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже МРОТ (11 тыс. 280 рублей в месяц), но и устанавливаемого органами власти субъектов РФ прожиточного минимума. Эта происходит не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях, где число работников превышает 2,5 тыс. человек.

По данным ФНС, сущeствeнная часть доходов граждан находится в "сeрой" зоне и не работает на развитие экономики регионов.

По словам Бондарчук, эта проблема актуальна для всех регионов России, а не только для субъектов Приволжского федерального округа.