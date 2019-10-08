С петербургской компании взыскали более 1 млн рублей за производство поддельных "Ждунов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд после пересмотра дела взыскал с петербургского производителя игрушек "Играмир" в пользу правообладателя более 1 млн рублей за производство контрафактных "Ждунов", сообщили ТАСС в суде.

"Взыскать с ответчика 908 тыс. рублей компенсации", - сказал представитель суда, добавив, что с компании также взыскали более 37 тыс. рублей, которые потратил истец на закупку контрафактных образцов и порядка 76 тыс. рублей за проведение экспертизы.

Ранее сообщалось, что спор двух компаний возник в августе 2017 года, фирма "Си Ди Лэнд Контакт", которая является правообладателем "Ждуна" на территории РФ, подала на производителя игрушек "Играмир" в суд за то, что он выпускал игрушку "Инопланетянин", которая была "сходна до степени смешения с произведением "Ждун". Правообладатель закупил контрафактный товар и предоставил его в суд в качестве вещественного доказательства.

Первая инстанция - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области - в сентябре 2018 года признала нарушение "Играмира" и взыскала с производителя 908 тыс. рублей компенсации за нарушение прав, 522 тыс. рублей за закупку контрафакта и судебную пошлину. Затем Тринадцатый арбитражный суд в Петербурге отменил это решение и снизил в декабре 2018 года сумму компенсации до 200 тыс. рублей, а также до 37 тыс. рублей сумму за закупку контрафакта.

9 июля суд по интеллектуальным правам в Москве отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт в России более известно как "Ждун". Персонаж стал героем многочисленных интернет-мемов.