Центр поддержки бизнеса откроется в Северной Осетии в декабре

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес", открываемый в Северной Осетии - Алании в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", приступит к работе в декабре этого года, сообщил ТАСС во вторник начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов.

"В декабре в рамках нацпроекта мы откроем центр "Мой бизнес" во Владикавказе, он разместится в многоуровневом здании, которое специально перепрофилировано под новую структуру. Создаваемый в рамках нацпроекта, наш центр объединит на единой площадке все организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Рассчитываем, это придаст импульс развитию сферы малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Инфраструктура поддержки предпринимательства частично сформирована в республике с 2009 года. Работают Фонд поддержки МСБ, оказывающий консультационную, информационную, маркетинговую и образовательную поддержку, а также Фонд микрофинансирования, выдающий льготные микрозаймы предпринимателям. Помимо этих фондов, в центре "Мой бизнес" разместятся также МФЦ для бизнеса, коворкинг, удаленные рабочие места МСП банка и территориальных представительств федеральных органов, в частности, Росреестра и ФНС. Центр выступит также одновременно и бизнес-инкубатором: ряд помещений можно будет арендовать по льготной цене за 350 рублей за кв. метр (40% от рыночной стоимости), пояснил Отар Цаболов.

"На создание центра направлено 10 млн рублей. Нам осталось завершить работу по приведению новой структуры к единому фирменному стилю, сформировать зону ожидания и электронную очередь. При желании буквально за один день посетитель центра сможет сделать все необходимые дела - получить консультации по своему вопросу, зарегистрироваться как предприниматель, записаться на обучение по составлению бизнес-плана, подать заявку на микрофинансирование. Это будет существенно экономить время жителям региона", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.