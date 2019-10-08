ЦБ: доля вложений нерезидентов в ОФЗ в сентябре не изменилась и составила 29%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 29%, отмечается в материалах Банка России.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев, по данным Национального расчетного депозитария (НРД), в сентябре не изменилась и составила 29%, объем вложений нерезидентов вырос на 32 млрд рублей", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, введение санкционных ограничений на возможность участия американских инвесторов в первичном размещении суверенных не рублевых облигаций оказало лишь незначительное влияние на долю вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД, доля нерезидентов в еврооблигациях в сентябре сократилась на 0,5 п. п., до 54,1%.

На фоне введения США антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.

