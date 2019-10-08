Российские банки постепенно прекращают принимать у населения вклады в евро

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские банки продолжают отказываться от вкладов физических лиц в европейской валюте. Во вторник о прекращении приема депозитов для населения в евро объявил госбанк ВТБ. Ранее на фоне низкого спроса от такого продукта отказались Альфа-банк, Райффайзенбанк и еще ряд крупных кредитных организаций.

"Банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро", - сообщили в пресс-службе госбанка.

В Альфа-банке ТАСС напомнили, что кредитная организация из-за сложившейся рыночной конъюнктуры с 1 июня приняла решение приостановить открытие новых срочных депозитов в евро.

При этом депозиты, открытые ранее, продолжают действовать до конца своего срока, а клиентам банка по прежнему доступны накопительные и текущие счета в евро. Вклады физлиц в евро на данный момент также не принимают Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт".

В то же время в ряде российских банков все еще можно открыть депозит в европейской валюте. "На текущий момент планов по отказу от привлечения в евро нет. Промсвязьбанк принимает вклады в евро на срок от одного года, доходность таких вкладов одна - 0,01% годовых. Комиссия за обслуживание депозитных счетов в евро, как и отрицательные ставки по данной валюте в ПСБ не вводились и в ближайшее время не планируются", - сообщила пресс-служба госбанка.

Такая же доходность по вкладам в евро в МКБ. "В ближайшей перспективе планов отказаться от валютных депозитов или установить отрицательные ставки у нас нет", - отметили в банке.

Невыгодный евро

В конце сентября глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятор изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. Подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, которые столкнулись с проблемой, когда они в связи с ростом объема привлеченных средств, вынуждены их размещать за границей в иностранных банках, в некоторых из которых ставка отрицательная. Минфин в свою очередь поддержал инициативу ЦБ по дедолларизации российской банковской системы.

Позже в ЦБ заявили, что для вкладов физлиц вопрос введения отрицательных ставок не обсуждается.