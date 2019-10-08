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Калининград представит 20 агрокомпаний региона на выставке "Золотая осень" в Москве

На стенде региона также покажут проект рыболовного судна

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Калининградская область представит свой потенциал в агропромышленной отрасли на выставке "Золотая осень", которая открывается в Москве 9 октября. От региона в форуме примут участие до 20 предприятий аграрной и рыбной отрасли, область рассчитывает на подписание нескольких соглашений, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В работе экспозиции самого западного российского региона примут участие около 20 предприятий агропромышленного комплекса и рыбохозяйственной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в СМИ.

Калининградские производители представят натуральные соки прямого отжима, морсы и компоты, декоративные растения, широкий ассортимент молочной продукции, включая крафтовые сыры, рыбную продукцию, мясоколбасные изделия, хлебобулочнаю продукцию, паштеты фуа-гра, образцы семенного картофеля.

На стенде региона также будет представлен проект рыболовного судна, разработанный калининградскими проектировщиками и уже строящегося на одной из верфей региона.

"Калининградская область - постоянный участник российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Это возможность познакомить широкую общественность с достижениями калининградского агропрома, представить инвестиционные проекты и экспортный потенциал самого западного российского региона. На стенде Калининградской области будет представлена продукция, уже ставшая брендом, и экспортные направления. Кроме того, на площадке выставки мы планируем заключить ряд соглашений", - сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, которую цитирует пресс-служба.

Теги
РоссияКалининградская область
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