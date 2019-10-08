Orlen частично получила компенсации от РФ за нефть, которая не была поставлена по "Дружбе"

ВАРШАВА, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen получила от российских компаний часть компенсаций за нефть, которая не была ей поставлена по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявила журналистам во вторник пресс-секретарь компании Йоанна Закшевская.

"Если говорить о компенсациях за недоставленную нефть, мы уже получили определенную часть этих компенсаций от российских компаний, с которыми мы подписали контракты на поставку сырья", - цитирует слова Закшевской Польское агентство печати.

По ее словам, до конца года Orlen также намерена потребовать от российской стороны компенсации за поставки некачественной нефти по трубопроводу "Дружба". "Ведется анализ и подсчет", - сказала Закшевская.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней.

Поставки были возобновлены 9 июня. В период отсутствия подаваемой по трубопроводу нефти Польша начала использовать аварийные запасы - резерв, который республика как член ЕС и Международного энергетического агентства обязана иметь на 90 дней. Также поставки нефти осуществлялись в республику по морю. Сейчас поступившая в страну загрязненная нефть постепенно выводится из системы передачи путем ее смешивания с качественным сырьем до получения смеси с допустимыми для НПЗ показателями по содержанию хлоридов.