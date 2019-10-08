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В Калужской области открылся логистический центр стоимостью 2,2 млрд рублей

Он появился в индустриальном парке "Ворсино"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Производственно-логистический комплекс немецкой компании Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG, специализирующейся на логистике насыпных грузов, открылся во вторник в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей станет частью мультимодального транспортно-логистического центра "Фрейт Вилладж Ворсино", сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Новый комплекс является подразделением немецкой компании Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. Она специализируется на логистике насыпных грузов, в основном нефтехимического производства. Объем инвестиций в проект составил порядка 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что на открытии в индустриальном парке "Ворсино" производственно-логистического комплекса ООО "КСС РУС" присутствовал первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов.

В логистическом центре будут принимать полимерную продукцию, упаковывать ее, хранить и, при необходимости, отгружать как отечественным, так и иностранным потребителям. В пресс-службе правительства Калужской области отметили, что основным заказчиком станет "Сибур - Холдинг". Согласно планам, компания будет ежегодно загружать новый логистический центр на 500 тыс. т. Исполнительный директор "Сибур - Холдинг" Олег Макаров отметил, что комплекс в Калужской области - часть большой производственной цепочки, и выразил надежду, что он позволит привлечь новые инвестиции в регион.

Для реализации проекта реконструировали складское помещение, которое было построено в 2016 году. Кроме того, инвестор проложил коммуникации и инженерные сети на площади свыше 7 га. Обустроены зона фасовки, офисные здания, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение о развитии кластера по переработке полимеров на территории Калужской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году. "КСС Рус" является структурным подразделением немецкой компании. По данным инвестиционного портала Калужской области, численность сотрудников "КСС РУС" более 400 человек, которые работают в трех обособленных подразделениях, расположенных в Тобольске, Кстово (Нижегородская область), Ворсино (Калужская область) и штаб-квартире, расположенной в Нижнем Новгороде.

Теги
РоссияКалужская область
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