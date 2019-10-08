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МСБ может получить возможность выпускать бонды через краудфандинговые площадки

Сейчас уже есть несколько примеров площадок, которые ориентированы на финансирование малого и среднего бизнеса, отметили в ЦБ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) могут получить возможность привлекать финансирование посредством выпуска облигаций через краудфандинговые площадки. Об этом журналистам сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"Речь идет о возможности совмещения краудфандинговой платформы как площадки с формой привлечения денежных средств компаниями - эмитентами через размещения коммерческих бондов", - пояснил Мамута. По его словам, сейчас уже есть несколько примеров площадок, которые ориентированы на финансирование малого и среднего бизнеса.

"Некоторые площадки делают это в долговой форме, некоторые делают конвертируемые инструменты. И, в принципе, есть спрос на эти услуги. Мы видели бы в этом пилоте возможность размещаться через организованное финансирование, то есть не просто займы, а займы в форме облигаций, которые предполагают определенный входной контроль за эмитентом, и это может быть удобно для вторичного обращения", - пояснил он.

Мамута отметил, что такой инструмент является "потенциально интересной историей" в рамках реализации нацпроектов. "Краудфандинг может реализовываться, получать некую поддержку через нацпроекты в разных формах. Одна из них состоит в попытке совмещения возможностей краудфандинговой платформы по размещению и привлечению, с возможностями облигаций, как формы привлечения денежных средств. Есть возможность попробовать создать рынок", - отметил он.

О краудфандинге

Краудфандинговые платформы позволяют привлекать к финансированию различных проектов средства физических и юридических лиц. Они могут оформляться в виде займов, долей в уставном капитале или даже предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения.

В июле Госдума приняла в третьем чтении закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (первоначально был внесен в Госдуму с названием "О краудфандинге").

Закон направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определение правовых основ деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирование возникновения и обращения утилитарных цифровых прав, а также выдачи и обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права.

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