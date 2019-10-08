Tele2 вложит более 385 млн рублей в телекоммуникационную инфраструктуру Калужской области

КАЛУГА, 8 октября. /ТАСС/. Российский оператор Tele2 инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру Калужской области более 385 млн рублей до конца текущего года, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"До конца года компания инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру региона более 385 млн рублей. Это позволит улучшить качество связи в Калуге и Обнинске, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью 69 поселков области", - говорится в сообщении.

Оператор мобильной связи также намерен принять активное участие в реализации государственной программы "Цифровая экономика" и посодействовать запуску удобных для населения Калужской области сервисов на базе "интернета вещей".

"Внедрение новейших технологий и сервисов позволит усилить эффект цифровизации и добиться реальных результатов в совершенствовании ключевых направлений экономики и социальной сферы. Доступность современных услуг связи в любом, даже самом удаленном уголке региона, поможет улучшить качество жизни наших граждан", - цитирует пресс-служба слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.