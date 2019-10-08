Руководители ТАСС и ЦТАК подписали в Пхеньяне новое соглашение о сотрудничестве

ПХЕНЬЯН, 8 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и гендиректор Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Ким Чан Гван подписали во вторник в Пхеньяне новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в присутствии руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского и посла РФ в КНДР Александра Мацегоры.

Соглашение между информационными агентствами предусматривает обмен информационными материалами, а также оказание содействия журналистам КНДР и России, аккредитованным на постоянной основе в Москве и в Пхеньяне. Стороны также договорились в целях обмена опытом ежегодно осуществлять взаимные визиты своих делегаций.

"Действовавшее до настоящего времени соглашение между ТАСС и ЦТАК было подписано в 2005 году, с тех пор утекло уже много воды, многое поменялось и в политике КНДР, и во взаимоотношениях между нашими агентствами, можно делать какие-то шаги, о которых страшно было подумать некоторое время назад, - прокомментировал необходимость заключение нового соглашения гендиректор ТАСС. - Мы очень надеемся, что мы расширим наше представительство в Пхеньяне, откроем здесь фототочку, сегодняшние переговоры с гендиректором ЦТАК вселяют в нас эту надежду".

По словам Сергея Михайлова, ТАСС в настоящее время является единственным из российских СМИ, которое имеет свое постоянно действующее представительство в Пхеньяне.

"Информационный поток един, поэтому мы должны поставлять новости из самых разных точек земного шара и, безусловно, из КНДР, к которой сейчас во многом приковано внимание и мировых СМИ и политических сил и ресурсов, - отметил Михайлов. - Поэтому нам важно быть в курсе, что здесь происходит, из первых уст это узнавать и поставлять это нашим клиентам в России и по всему миру".

В свою очередь гендиректор ЦТАК высоко оценил роль ТАСС в освещении событий в КНДР. При этом Ким Чан Гван назвал одной из наиболее актуальных тем для взаимодействия двух агентств противодействие фейковым новостям.

"В информационной сфере мы все чаще наблюдаем искажение информации и нам следует противодействовать распространению подобных фальсификаций, - подчеркнул Ким Чан Гван. - Полагаю, что ЦТАК и ТАСС необходимо действовать вместе в этом направлении".

Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник на переговоры о сотрудничестве с коллегами из КНДР. В ее состав входят глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин. В ходе визита в Пхеньян у российской делегации запланированы также встречи с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ и заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, который курирует отношения с Россией.