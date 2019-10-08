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Источник: законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически нереализуем

Кроме того, такие меры дискредитируют власть в глазах граждан, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, технически нереализуем. Об этом ТАСС сообщил источник в Минкомсвязи РФ.

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"Мы считаем, что очень опасно - выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан. Мессенджер и сервис не должны видеть переписку своих клиентов. Это может привести лишь к тому, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее во вторник группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации.

Теги
Клишас, Андрей Александрович
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