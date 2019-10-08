Правительство отложило введение экспорта лома только через продажи на бирже до 1 апреля

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ отложило введение экспорта лома только через продажи на бирже до 1 апреля 2020 года, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Козак провел совещание по обороту лома черных и цветных металлов. Принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов ломом до 1 апреля 2020 года, при этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет", - сказал Джус.

"Введение биржевой торговли на рынке лома черных и цветных металлов с 1 апреля 2020 года будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования", - добавил он.

Ограничения экспорта лома

Изменения в проект постановления, предусматривающие ограничения экспорта лома металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС), был опубликован на официальном портале правовых актов в конце июля. Согласно пояснительной записке к документу, данная мера должна позволить "обеспечить недискриминационный доступ отечественных потребителей к лому и отходам черных металлов, которые в настоящее время экспортируются за пределы РФ на непрозрачных условиях".

Это мера, как планируется, сменит другую, временную, утвержденную в начале сентября: для экспортеров правительством была утверждена квота на экспорт лома черных металлов в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Квота распределяется с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона - от 0,5 до 1,5. Так, для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома, установлены самые низкие коэффициенты - 0,6 и 0,5 соответственно. Квота используется на основании разовой лицензии, выдаваемой Минпромторгом РФ. Минпромторг также внес замечание, предусматривающее пересмотр переходного периода после 1 января 2020 года.