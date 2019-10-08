Власти Севастополя считают, что реализацию ФЦП затормозило низкое качество проектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Низкое качество выполнения проектной документации на объекты, которые должны строиться в Севастополе, стало одной из причин, затормозивших в городе реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма, сообщил во вторник на сессии законодательного собрания замгубернатора Денис Солодовников.

Сообщалось, что в Севастополе создается госучреждение, которое займется проектированием и строительством объектов в рамках ФЦП - "Севастопольстройпроект". По данным дирекции по управлению ФЦП, исполнение федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, в 2018 году было на уровне около 61%.

"Мы будем возлагать на это предприятие большие задачи, связанные с непосредственным выполнением мероприятий по строительству и проектированию. В том числе это связано и с ошибками, которые были ранее допущены при работе с ФЦП, по достаточно низкому качеству проектирования, что явилось по факту к настоящему времени препятствием для выполнения основных объектов по ФЦП", - сказал Солодовников.

Он отметил, что также необходимо провести ревизию мероприятий, которые исполняются по ФЦП, и ускорить работу.

По его данным, в 2019 году предусмотрена реализация 65 мероприятий с общим объемом финансирования 12 млрд рублей, причем 11,5 млрд рублей - из федерального бюджета, из средств бюджета Севастополя - 607 млн рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.