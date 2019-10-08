Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Аэропорт Минводы за девять месяцев увеличил пассажиропоток на 5%

На внутренних авиалиниях обслужили более 1,5 млн пассажиров

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды вырос на 5,2% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1 млн 934 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщает пресс-служба авиаузла.

"На внутренних авиалиниях обслужено более 1 млн 574 тыс. пассажиров - увеличение на 5,5% в сравнении с 9 месяцами 2018 года. Увеличение пассажиропотока связано с хорошей загрузкой на рейсы по региональным маршрутам: Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Рост также обусловлен востребованностью направлений в Сочи, Симферополь, Тюмень, Калугу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на международных линиях пассажиропоток увеличился на 4%, аэропортом обслужено порядка 359 тыс. пассажиров. "Прирост пассажиропотока на международных направлениях обеспечен хорошим спросом на туристические направления из Минеральных Вод в Анталью, Даламан, Ларнаку, Салоники. В международном секторе остаются также востребованными рейсы в Стамбул, Баку, Ташкент и Ереван", - отмечается в пресс-релизе.

Объемы обработанных аэропортом грузов и почты за девять месяцев составили 1,6 тыс. т. Этот показатель увеличился на 6,9% по отношению к аналогичному показателю 2018 года.

"С 27 октября из аэропорта начнут выполняться рейсы по новым направлениям в Астрахань (авиакомпания "Азимут"), с 12 октября открывается авиасообщение с Брянском (авиакомпания "Руслайн")", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В "Опоре России" заявили, что маркировка воды может быть затратна для импортеров
Иностранные производители продукции вероятнее всего откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях, говорится в письме "Опоры России" в Минпромторг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС