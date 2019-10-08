Аэропорт Минводы за девять месяцев увеличил пассажиропоток на 5%

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды вырос на 5,2% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1 млн 934 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщает пресс-служба авиаузла.

"На внутренних авиалиниях обслужено более 1 млн 574 тыс. пассажиров - увеличение на 5,5% в сравнении с 9 месяцами 2018 года. Увеличение пассажиропотока связано с хорошей загрузкой на рейсы по региональным маршрутам: Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Рост также обусловлен востребованностью направлений в Сочи, Симферополь, Тюмень, Калугу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на международных линиях пассажиропоток увеличился на 4%, аэропортом обслужено порядка 359 тыс. пассажиров. "Прирост пассажиропотока на международных направлениях обеспечен хорошим спросом на туристические направления из Минеральных Вод в Анталью, Даламан, Ларнаку, Салоники. В международном секторе остаются также востребованными рейсы в Стамбул, Баку, Ташкент и Ереван", - отмечается в пресс-релизе.

Объемы обработанных аэропортом грузов и почты за девять месяцев составили 1,6 тыс. т. Этот показатель увеличился на 6,9% по отношению к аналогичному показателю 2018 года.

"С 27 октября из аэропорта начнут выполняться рейсы по новым направлениям в Астрахань (авиакомпания "Азимут"), с 12 октября открывается авиасообщение с Брянском (авиакомпания "Руслайн")", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.