В Росстандарте заявили, что крафтовое пиво по регламенту можно отнести к пивным напиткам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Понятие "крафтовое пиво" не предусмотрено техрегламентом стран ЕАЭС, который вступит в силу с начала 2021 года, но может попасть в категорию пивных напитков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росстандарта.

"Производство "крафтового пива" в соответствии с техрегламентом ЕАЭС не предусмотрено, однако данный вид продукции потенциально может попадать в категорию "напиткам, изготавливаемым на основе пива (пивные напитки)", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что определение "крафтового пива" также не закреплено нормативно-правовыми актами России, поэтому при производстве этого напитка пивоварни не ограничены ГОСТом и могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты. "Учитывая разные подходы к изготовлению этого напитка, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим утверждение национального стандарта в этой области в настоящее время не планируется, однако участники рынка - производители "крафтовых" напитков, изготавливаемых на основе пива, вполне могут использовать положения ГОСТ о производстве пивных напитков, а в дальнейшем, наряду с другими заинтересованными сторонами, принимать участие в его пересмотре.

Во вторник Russia Today сообщила о том, что в России может прекратиться производство "крафтового пива". Как заявили изданию в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.