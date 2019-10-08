В "Опоре России" заявили, что маркировка воды может быть затратна для импортеров

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Введение маркировки питьевой воды может повлечь за собой негативные последствия для отрасли, является сложным и финансово затратным процессом для иностранных производителей. Об этом говорится в письме "Опоры России" в Минпромторг, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Иностранные производители продукции вероятнее всего откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях, вследствие чего импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с QR-кодами в "ручном режиме", что является слишком сложным и финансово затратным процессом: для нанесения на продукцию марок импортеру на его зарубежном распределительном центре (складе) придется проводить множество дорогостоящих операций с товаром", - говорится в документе.

Как отметили в "Опоре России", при введении обязательной маркировки воды вся импортная продукция, ввозимая в страну, должна быть маркирована по аналогии с акцизными марками для алкогольной продукции до ее ввоза на таможенную территорию России. "Если цели и необходимость внедрения и эксплуатация системы ЕГАИС для алкогольной продукции, минимальная цена которой на полке магазина исчисляется сотнями рублей, были понятны бизнесу, государству и потребителям: защита экономической безопасности государства, обеспечение легальности и прослеживаемости продукции, то удорожание столь недорогого товара, как минеральная и питьевая вода, дополнительной маркировкой, цели которой остаются неясными для бизнеса, представляется необоснованным и нецелесообразным", - считают авторы письма.

По мнению составителей документа, эффективный контроль за качеством продукции могли бы обеспечить Роскачество и Роспотребнадзор.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал ТАСС, что сейчас ряд представителей экспертного и бизнес-сообщества обращают внимание на сложившуюся проблему в сфере незаконного оборота минеральной и питьевой воды. В то же время, объективно оценить долю нелегальной продукции на данном рынке не представляется возможным в связи с тем, что недобросовестные участники рынка, как правило, не предоставляют сведения об объемах реализации продукции, а также не осуществляют оплату обязательных налоговых и таможенных платежей.

"Одним из барьеров, способных ограничить доступ на рынок нелегальной воды, может стать система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров", - считает он.

Евтухов напомнил, что инструмент маркировки уже доказал свою эффективность на примере других товарных групп. "Оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет. Также не были выявлены сложности для легальных производителей и импортеров", - уверен он. Евтухов также напомнил, что обязательное внедрение маркировки предваряет проведение соответствующего добровольного эксперимента, в рамках которого производители могут протестировать все возможности системы, настроить свои технические и бизнес-процессы.

Заказ кодов в рамках эксперимента будет осуществляться на безвозмездной основе.

Такой подход позволит отрасли совместно с Минпромторгом России и ключевыми ведомствами разработать общий подход к маркировке для плавного и комфортного перехода к обязательному этапу, согласовать основные принципы и сформировать прозрачные правила игры, считает замминистра. "Согласование ключевых подходов, а также оценку затрат участников планируется провести в рамках указанного эксперимента. До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - заключил он.

Мнение участников эксперимента

Как отметил генеральный директор компании "Холдинг Аква", которая станет площадкой для проведения эксперимента по маркировке воды в России, Сергей Лобанов, сейчас на рынке минеральных вод региона Кавказских минеральных вод (КМВ) сохраняется сложная ситуация в части контрафакта и фальсификата. По его данным, недобросовестные предприниматели в основном подделывают такие бренды, как "Славяновская", "Нарзан", "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17". "Борьба с контрафактом на рынке минеральных вод региона КМВ должна быть комплексной. Одним из ее элементов может являться внедрение системы цифровой маркировки", - считает Лобанов.

В то же время, по его мнению, цифровая маркировка способна помочь в решении проблемы контрафакта только в случае совмещения ее с системой учета добываемой воды для того, чтобы отсеивать не только фальсификат, но и контрафакт. "Холдинг Аква" готов принять участие в эксперименте в отношении маркировки лечебной и лечебно-столовой воды региона КМВ, чтобы оценить эффективность и необходимость маркировки для этой категории вод и выгоду для всех участников процесса", - заявил глава компании.

По его мнению, важно определить финансовую нагрузку на производителей и потребителей, продумать вопрос субсидирования покупки маркировочного оборудования.

В борьбе с контрафактом также важно сотрудничество отраслевых союзов производителей и ассоциаций торговых сетей, которые выработают совместный кодекс добросовестных практик в части поставки минеральной воды, чтобы обеспечить недопущение сотрудничества с компаниями, замеченными в производстве фальсификата и контрафакта, добавил он. В компании отмечают, что заключительное слово остается за правительством страны, и они ждут окончательного решения по поводу маркировки.

По словам заместителя генерального директора Центра перспективных технологий, который выступает оператором маркировки, Реваза Юсупова, ЦРПТ готов начать пилотный проект по маркировке воды, если данное решение будет принято бизнесом и государством. "Мы активно тестируем технологии маркировки бутилированной воды в нескольких компаниях, изучаем производственные особенности. В первую очередь, маркировка нужна для защиты потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции с помощью инструмента общественного контроля, а легального производителя или импортера - от репутационных издержек", - отметил он.

По его словам, маркировка воды позволит гарантировать как рациональное пользование недрами, так и качество продукции от завода до продажи, полностью закроет возможность появления в товарной цепочке или на прилавке нелегальной продукции.

Помимо этого, как отметил Юсупов, введение маркировки поможет администрированию налогов, связанных с производством минеральной воды, и приведет к положительному фискальному эффекту для государства. "Уже внедренная маркировка в других отраслях доказала, что является удобным и действенным инструментом, работающим в интересах легальных компаний. Работа в системе не привела ни в шубах, ни в сигаретах к перебоям поставок, проблемам импортеров или росту цен для потребителей", - заключил он.

Ранее Минпромторг заявлял о намерении определить дату старта эксперимента маркировки минеральной воды в декабре 2019 года.