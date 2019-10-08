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Улучшенные "Ласточки" запустят между Москвой и Смоленском раньше намеченного срока

Запуск планируется с 1 ноября 2019 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания РЖД запустит скоростные поезда "Ласточка" с тремя классами обслуживания между Москвой и Смоленском с 1 ноября 2019 года, а не с начала 2020 года, как планировалось ранее. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"С 1 ноября холдинг РЖД запустит между Москвой и Смоленском электропоезда "Ласточка" премиум-версии. Состав из десяти вагонов (две соединенные пятивагонные "Ласточки") включает в себя несколько классов комфортности, адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров и оснащен местами для провоза домашних животных", - говорится в сообщении на сайте МЖД.

Новыми составами заменят часть действующих, в которых вагоны имеют только один класс комфортности, отметили в пресс-службе.

Скоростные поезда "Ласточка" были запущены между Москвой и Смоленском 1 июля 2014 года, в оба конца ежедневно они совершают по четыре рейса. По данным МЖД, в 2018 году пассажиропоток в Смоленской области увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Теги
РоссияСмоленская область
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