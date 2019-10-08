Новый мост через Оку появится на платной трассе Москва - Казань

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ /Владимирская область/, 8 октября. / ТАСС/. Новый мост через Оку возведут в Муроме при строительстве платной трассы Москва - Казань. Предварительным проектом трассы также предусмотрено оборудование как минимум трех дорожных развязок на территории Владимирской области, сообщил во вторник журналистам губернатор региона Владимир Сипягин.

"Для этой федеральной трассы будет строиться отдельный мост", - сказал глава региона.

Он также сообщил, что администрация Владимирской области занимается согласованием съездов с трассы, которые были бы удобны для развития региона. "У нас предусмотрено пока на данном этапе три съезда, это Лакинск, поворот на Гусь-Хрустальный и развязка около города Мурома. Сейчас мы работаем над тем, чтобы, может быть, еще одну развязку сделать для удобства населения и представителей бизнеса, которые находятся в зоне четвертой развязки", - добавил губернатор.

Мост, который планируется построить для новой трассы, станет еще одной автомобильной переправой через Оку в Муроме. Осенью 2009 года при участии президента России Владимира Путина в городе был открыт вантовый мост, который в 2013 году стал победителем всероссийского интернет-голосования за звание "Самый красивый мост России". Мост обеспечивает бесперебойную связь республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан и юго-западных районов Нижегородской области с Владимирской областью и является частью объездной дороги вокруг Мурома, которая выводит основные транзитные транспортные потоки из центра города.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань.

Первые два участка трассы Москва - Казань войдут в транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы. По нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью в 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).