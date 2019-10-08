"Билайн" и "Точка" выясняют, связана ли кража у клиентов банка с утечкой данных оператора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") взаимодействует со специалистами банка "Точка" для выяснения, действительно ли кража средств со счетов десяти клиентов кредитной организации связана с недавней утечкой части базы данных абонентов оператора. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Билайна".

Ранее газета "Известия" написала, что банк "Точка" разослал своим клиентам сообщение с просьбой срочно поменять пароль от интернет-банка и мобильного приложения. Как отметили в кредитной организации, это связано с кражей средств со счетов десяти клиентов. При этом в банке подчеркнули, что все пострадавшие - абоненты "Билайна", у которых пароли в личных кабинетах банка и оператора совпадали.

"На текущий момент мы взаимодействуем со специалистами банка для выяснения технических деталей", - сказали ТАСС в "Билайне", подчеркнув, что в утечке, фигурировавшей ранее, речь шла о данных клиентов проводного интернета оператора. В банке также рассказали "Известиям", что ведут расследование совместно с правоохранительными органами, Центробанком и оператором.

В "Точке" заявляли газете, что у клиентов, у которых украли деньги, была включена переадресация, которую они якобы не включали. При этом в пресс-службе "Билайна" отметили, что переадресацию может настроить только сам абонент, а переадресация sms с кодами подтверждения технически невозможна. Кроме того, как заявили в "Билайне", "получить пароль к личному кабинету оператора через колл-центр невозможно".

Ранее "Билайн" сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года. Как рассказали ТАСС в пресс-службе оператора, большая часть информации устарела, компания ведет расследование инцидента. По информации анонимного телеграм-канала, речь шла об утечке базы данных 8 млн абонентов проводного интернета, однако в "Билайне" уточнили, что на конец второго квартала 2019 года в базе клиентов фиксированного интернета числились 2,5 млн человек. Распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер, считают представители оператора.